Очередное землетрясение произошло на Камчатке
ЕГС РАН: На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,0
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov
Камчатку сотрясло очередное землетрясение силой 6,0. Об этом сообщили в местном филиале Единой геофизической службы РАН. Его очаг залёг на глубине 33 км, в 215 километрах от краевой столицы — Петропавловска-Камчатского. Информации о том, ощущались ли подземные толчки местными жителями, на данный момент нет.
Напомним, утром 30 июля, у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение, подобной силы толчки не регистрировались в регионе на протяжении более 70 лет. Вслед за основным толчком последовала серия афтершоков магнитудой от 5 и выше. Землетрясение вызвало формирование цунами в Тихом океане, предупреждения о котором поступили от властей Японии, США и Филиппин. Одним из последствий природного катаклизма стало смещение Камчатки на юго-восток. Также на полуострове проснулись вулканы.