Регион
10 августа, 13:20

У берегов Камчатки зафиксировано новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 5.0 произошло у побережья Камчатки

Обложка © ТАСС / Наталья Акбирова

Землетрясение магнитудой 5.0 зарегистрировано у берегов Камчатки. Сейсмическое событие произошло в 158 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 43.8 км. Об этом сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН в своём телеграм-канале.

«Глубина очага составила 43.8 км, магнитуда — 5.0», — указано в сообщении.

Это уже второе заметное землетрясение за последние сутки — накануне был зафиксирован толчок магнитудой 6.0. Данных о том, ощущались ли новые толчки населением, пока не поступало.

Ключевской вулкан на Камчатке произвёл пепловый выброс на высоту 11,5 километров

Сейсмическая активность наблюдается после мощного землетрясения 30 июля, ставшего сильнейшим за 70 лет. Тогда природный катаклизм вызвал цунами в Тихом океане, о чём предупреждали власти Японии, США и Филиппин, а также спровоцировал смещение полуострова и активизацию вулканов.

Алиса Хуссаин
