У берегов Камчатки зафиксировано новое землетрясение
Землетрясение магнитудой 5.0 произошло у побережья Камчатки
Обложка © ТАСС / Наталья Акбирова
Землетрясение магнитудой 5.0 зарегистрировано у берегов Камчатки. Сейсмическое событие произошло в 158 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 43.8 км. Об этом сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН в своём телеграм-канале.
«Глубина очага составила 43.8 км, магнитуда — 5.0», — указано в сообщении.
Это уже второе заметное землетрясение за последние сутки — накануне был зафиксирован толчок магнитудой 6.0. Данных о том, ощущались ли новые толчки населением, пока не поступало.
Сейсмическая активность наблюдается после мощного землетрясения 30 июля, ставшего сильнейшим за 70 лет. Тогда природный катаклизм вызвал цунами в Тихом океане, о чём предупреждали власти Японии, США и Филиппин, а также спровоцировал смещение полуострова и активизацию вулканов.