У берегов Камчатки зафиксировано новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 5.0 зарегистрировано у берегов Камчатки. Сейсмическое событие произошло в 158 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 43.8 км. Об этом сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН в своём телеграм-канале.

Это уже второе заметное землетрясение за последние сутки — накануне был зафиксирован толчок магнитудой 6.0. Данных о том, ощущались ли новые толчки населением, пока не поступало.