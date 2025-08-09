Ключевской вулкан на Камчатке произвёл пепловый выброс на высоту 11,5 километров
Ключевской вулкан на Камчатке. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Ключевской вулкан на Камчатке, являющийся высочайшим действующим вулканом Евразии (4750 метров), произвёл мощный пепловый выброс на высоту 11,5 километров. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Камчатскому краю.
Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Камчатского пролива. В зоне возможного пеплопада оказался посёлок Усть-Камчатск, спасатели настоятельно рекомендуют жителям без необходимости не покидать дома.
Напомним, что повышенная активность Ключевского вулкана началась 31 июля, после мощного землетрясения магнитудой 8,7, произошедшего днём ранее. Специалисты продолжают мониторить ситуацию, опасаясь новых выбросов.