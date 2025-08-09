На Камчатке начали очищать улицы от вулканического пепла

В посёлках Ключи и Усть-Камчатск развёрнута масштабная операция по очистке улиц от вулканического пепла. Как сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко, с 9 утра задействованы поливомоечные машины, которые сначала очистят основные магистрали, а затем приступят к уборке общественных площадок.