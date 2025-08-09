На Камчатке начали очищать улицы от вулканического пепла
На Камчатке начали очищать улицы от вулканического пепла. Обложка © Telegram / Усть-Камчатский округ | НОВОСТИ
В посёлках Ключи и Усть-Камчатск развёрнута масштабная операция по очистке улиц от вулканического пепла. Как сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко, с 9 утра задействованы поливомоечные машины, которые сначала очистят основные магистрали, а затем приступят к уборке общественных площадок.
Бондаренко уточнил, что пункты выдачи средств индивидуальной защиты продолжают работать в круглосуточном режиме. Жителям по-прежнему рекомендуют использовать защитные маски при выходе на улицу. Пепловое облако от извергающегося вулкана Ключевской движется в северо-западном направлении, минуя населённые пункты, поэтому угроза для жителей минимальна.
На Камчатке начали очищать улицы от вулканического пепла. Видео © Telegram / Усть-Камчатский округ | НОВОСТИ
Ключевской вулкан, являющийся высочайшим действующим вулканом Евразии (4750 метров), продолжает активное извержение, начавшееся в конце июля. В настоящее время ему присвоен красный код авиационной опасности. Ранее вулкан выбрасывал пепел на высоту 10-12 километров. Интенсивная фаза извержения началась 31 июля, на следующий день после землетрясения магнитудой 8,8, зарегистрированного на Камчатке 30 числа.