Стала известна личность пилота, который посадил вертолёт на вулкан на Камчатке и умер

59-летний авиатор, по словам его близких, систематически проходил медицинские обследования и не жаловался на здоровье. Игорь Кан регулярно осуществлял туристические полёты на своём личном вертолёте Robinson. Стоимость такой экскурсии оценивалась в полмиллиона рублей. В день инцидента он также совершал рейс с четырьмя пассажирами на борту. Предприниматель проживал в посёлке Зелёный, а также занимался индивидуальным рыболовством.