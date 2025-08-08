Стала известна личность пилота, который посадил вертолёт на вулкан на Камчатке и умер
SHOT: Пилотом, умершим при перелёте на Камчатке, оказался бизнесмен Игорь Кан
Скончавшимся в результате сердечного приступа во время перелёта над Камчатским краем пилотом и владельцем вертолёта оказался бизнесмен Игорь Кан, сообщает SHOT.
Пилот Игорь Кан. Фото © SHOT
59-летний авиатор, по словам его близких, систематически проходил медицинские обследования и не жаловался на здоровье. Игорь Кан регулярно осуществлял туристические полёты на своём личном вертолёте Robinson. Стоимость такой экскурсии оценивалась в полмиллиона рублей. В день инцидента он также совершал рейс с четырьмя пассажирами на борту. Предприниматель проживал в посёлке Зелёный, а также занимался индивидуальным рыболовством.
Вид из кабины вертолёта. Фото © SHOT
К настоящему моменту спасательные службы прибыли к месту посадки вертолёта Robinson, откуда были эвакуированы тело пилота и находившиеся на борту туристы.
Напомним, на склоне вулкана Крашенинникова, расположенного на территории Кроноцкого заповедника, вертолёт Robinson совершил вынужденную посадку из-за самочувствия пилота. Несмотря на перенесённый сердечный приступ, лётчик проявил исключительный самоконтроль: ему удалось безопасно приземлить воздушное судно, одновременно сообщив о своём критическом состоянии.