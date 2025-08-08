Пепел Ключевской сопки достиг высоты 12 километров: Авиаэксперт бьёт тревогу
Эксперт Шелковников: Извержение Ключевской сопки опасно для самолётов
Вулкан. Обложка © Шедеврум / Life.ru
На Камчатке после мощного землетрясения продолжается извержение вулкана Ключевская сопка. Его пепел уже достиг отметки в 12 километров над уровнем моря, что даже превышает высоту полёта некоторых самолётов. Президент Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полётов», член Всемирного фонда безопасности полётов и почётный председатель Совета Международного общественного движения «Аэронавигация без границ» Валерий Шелковников раскрыл опасность природного катаклизма для авиации.
«Те частицы, что представляют опасность для самолётов, плывут на критической для авиации высоте 8-12 километров. Попадая в двигатели, они могут быстро выводить их из строя», — подчеркнул собеседник RG.ru.
По его словам, ИКАО считает небезопасными полёты при любой концентрации пепла. Эксперты даже разработали специальное руководство для экипажей и диспетчеров, которое так и называется — «Вулканический пепел. План действий при непредвиденных обстоятельствах».
Кроме того, с развитием технологий у диспетчеров появилась возможность построить точную модель распространения вулканического пепла в режиме реального времени, что позволяет держать открытыми большие участки воздушного пространства вместо их тотального закрытия во время извержения вулканов. Перебои в воздушном движении сводятся к минимуму, отметил специалист.
Напомним, в конце июля на Камчатке после землетрясения началось извержение Ключевской Сопки, которое угрожает ледникам полуострова. В начале августа вулкан выбросил пепел на высоту 9 км. Из продолжающегося извержения на Камчатке даже выпал вулканический пепел.