На Камчатке выпал вулканический пепел из-за извержения Ключевской сопки

В посёлке Усть-Камчатск зарегистрировали незначительное выпадение вулканического пепла, вызванное недавним извержением вулкана Ключевская сопка. Об этом сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и избегать длительного пребывания на воздухе без необходимости. Особое внимание важно уделить детям: пока родителям следует минимизировать время, проведённое с ними на улице.

Несмотря на наличие пепла, местные власти отметили, что его концентрация в воздухе не превышает допустимых норм. Тем не менее, вдыхание вулканических частиц может вызвать раздражение слизистых оболочек, аллергические реакции и ухудшение состояния у людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Глава округа уверил, что ситуация находится под контролем и обещал оперативно информировать жителей о возможных изменениях через официальные каналы.