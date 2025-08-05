Вулкан Ключевской выбросил пепел в четвёртый раз за день на высоту 9 км
Вулкан Ключевской. Обложка © Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН
На Камчатке Ключевской вулкан в четвёртый раз изверг пепловое облако, достигшее 9 километров над уровнем моря. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
Спутниковый снимок вулкана Ключевской. Фото © Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН
Отмечается, что выброс произошёл 4 августа 2025 года в 21:11 по местному времени (12:11 по московскому времени). Высота пеплового столба составила примерно 9000 метров.
Напомним, извержение Ключевской сопки произошло 30 июля. Оно последовало за землетрясением магнитудой 8,7, в результате чего проснулись ещё семь гигантов. Сейчас активность наблюдается на Шивелуче, Авачинском, Безымянном, Камбальном, Карымском, Мутновском и Крашенинникове.