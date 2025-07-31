Извержение Ключевской Сопки угрожает ледникам Камчатки
Amur Mash: Ледники Камчатки начали таять после извержения Ключевской Сопки
Извержение вулкана. Обложка © Telegram / Amur Mash
Мощное извержение Ключевской Сопки, последовавшее за недавним землетрясением на Камчатке, привело к интенсивному таянию ледников. Вулкан выбросил столб пепла и излил раскалённую лаву, которая уже растеклась по западному склону на расстояние около 1,5 километров. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.
Особую опасность представляет возможное таяние ледника Богдановича, что может привести к образованию мощных грязевых потоков (лахаров) и их попаданию в реку Студёная. Специалисты круглосуточно мониторят ситуацию, оценивая потенциальные риски для инфраструктуры и населённых пунктов региона.
Ключевая Сопка. Фото © Telegram / Amur Mash
К слову, Ключевская Сопка — высочайший действующий вулкан Евразии (4754 м) — проявляет повышенную активность с начала 2023 года. Нынешнее извержение стало одним из наиболее интенсивных за последние годы.
Извержение Ключевской Сопки было зафиксировано на Камчатке 30 июля, вскоре после мощнейшего землетрясения, произошедшего в ночь с 29 на 30 июля. Подземные толчки, эпицентр которых находился в 149 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 17 км, стали одними из самых сильных за последние десятилетия. Кадры извержения появились благодаря камере сейсмической станции Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН им. А.А. Киришева. Отмечается, что землетрясение может спровоцировать активность ещё двух вулканов, о чём ранее писал Life.ru.