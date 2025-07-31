Извержение Ключевской Сопки угрожает ледникам Камчатки

Мощное извержение Ключевской Сопки, последовавшее за недавним землетрясением на Камчатке, привело к интенсивному таянию ледников. Вулкан выбросил столб пепла и излил раскалённую лаву, которая уже растеклась по западному склону на расстояние около 1,5 километров. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.

Особую опасность представляет возможное таяние ледника Богдановича, что может привести к образованию мощных грязевых потоков (лахаров) и их попаданию в реку Студёная. Специалисты круглосуточно мониторят ситуацию, оценивая потенциальные риски для инфраструктуры и населённых пунктов региона.

Ключевая Сопка. Фото © Telegram / Amur Mash