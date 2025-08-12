Встреча Путина и Трампа
12 августа, 01:20

У побережья Камчатки произошли землетрясения магнитудой 5,2 и 5,5

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / samoila ionut

Утром во вторник, 12 августа, в Тихом океане произошло два землетрясения магнитудами 5,2 и 5,5. Эпицентр подземных толчков находился в 225 и в 220 километрах от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы Российской академии наук.

«Эпицентр располагался по координатам 51.2967 северной широты, 160.2087 восточной долготы на глубине 11,7 километра», — говорится в заявлении учреждения. Очаг второго землетрясения залегал на глубине 8,5 километра в 220 километрах от города.

Как подчёркивают специалисты, эти сейсмособытия являются афтершоками основного землетрясения магнитудой 8,8, которое произошло на Камчатке 30 июля. В течение последних двух недель в регионе было зафиксировано свыше 400 подобных подземных толчков разной интенсивности.

Согласно прогнозу заведующего лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики Института физики Земли РАН, доктора геолого-минералогических наук Андрея Корженкова, землетрясения в регионе будут продолжаться ещё несколько лет. Эксперт предупреждает, что афтершоки, особенно сильные, продолжат смещать полуостров в юго-восточном направлении.

Виталий Приходько
