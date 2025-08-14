РАН: Извержение вулкана Ключевской на Камчатке завершилось

Стратовулкан Ключевской на Камчатке прекратил извергаться. После этого процесса в кратере образовался новый шлаковый конус. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«За время этого извержения в кратере Ключевского вырос шлаковый конус», — говорится в Telegram-канале ИВиС.

Учёные зафиксировали завершение активной фазы 13 августа. Извержение продолжалось несколько недель.