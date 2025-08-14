Встреча Путина и Трампа
13 августа, 21:56

РАН: Извержение вулкана Ключевской на Камчатке завершилось

Вулкан Ключевской 13 августа 2025 года. Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН

Стратовулкан Ключевской на Камчатке прекратил извергаться. После этого процесса в кратере образовался новый шлаковый конус. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«За время этого извержения в кратере Ключевского вырос шлаковый конус», говорится в Telegram-канале ИВиС.

РАН: Шлейф пепла от Ключевского вулкана растянулся на 450 километров
Учёные зафиксировали завершение активной фазы 13 августа. Извержение продолжалось несколько недель.

Ранее Life.ru сообщал, что облако пепла после мощного извержения Ключевского вулкана достигло территории Аляски и вызвало серьёзные сбои в авиасообщении. Особенно пострадали рейсы в города Ном и Коцебу. Воздушное пространство там оказалось покрыто плотным слоем пепла.

Лия Мурадьян
