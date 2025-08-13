Камчатский вулкан нарушил авиасообщение Аляски

Облако вулканического пепла, образовавшееся после мощного извержения Ключевского вулкана на Камчатском полуострове, достигло территории Аляски, вызвав серьёзные перебои в авиасообщении. По данным Alaska Public Media, несколько рейсов авиакомпании Alaska Airlines были отменены в связи с ухудшением видимости и угрозой безопасности полетов.

Особенно пострадали направления в города Ном и Коцебу, где воздушное пространство оказалось покрыто плотным слоем пепла. Местный консультативный центр по вулканическому пеплу (VAAC) выпустил предупреждение во вторник утром по времени США, отметив, что неблагоприятные условия сохранятся в регионе как минимум на 18 часов.