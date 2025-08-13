Встреча Путина и Трампа
13 августа, 09:19

Камчатский вулкан нарушил авиасообщение Аляски

Вулканический пепел Ключевского вулкана на Камчатке достиг Аляски

Облако вулканического пепла, образовавшееся после мощного извержения Ключевского вулкана на Камчатском полуострове, достигло территории Аляски, вызвав серьёзные перебои в авиасообщении. По данным Alaska Public Media, несколько рейсов авиакомпании Alaska Airlines были отменены в связи с ухудшением видимости и угрозой безопасности полетов.

Особенно пострадали направления в города Ном и Коцебу, где воздушное пространство оказалось покрыто плотным слоем пепла. Местный консультативный центр по вулканическому пеплу (VAAC) выпустил предупреждение во вторник утром по времени США, отметив, что неблагоприятные условия сохранятся в регионе как минимум на 18 часов.

Специалисты отмечают, что подобное явление не только нарушает расписание авиарейсов, но и может повлиять на экологическую обстановку и здоровье жителей прилегающих районов.

Ранее Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 11,5 километров. После этого спутники в космосе зафиксировали, что шлейф от него расширился на 450 километров. Вулканологи предупредили жителей о возможных последствиях.

