РАН: Шлейф пепла от Ключевского вулкана растянулся на 450 километров

Вулкан Ключевской на Камчатке выпустил столб пепла, поднявшийся примерно на девять километров. Об этом сообщили специалисты Камчатской группы реагирования на извержения вулканов (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Спутниковые данные аппарата Himawari-9 зафиксировали расширение шлейфа до 450 километров. Высота пеплового облака остаётся в пределах 8–9 километров над уровнем моря. Вулканологи предупредили жителей Усть-Камчатска и Никольского о вероятных выпадениях пепла. Местным жителям рекомендовали соблюдать осторожность и подготовиться к возможным последствиям.