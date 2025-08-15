Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 00:02

Десять афтершоков ощутили жители Камчатки за последние сутки

На Камчатке за сутки зафиксировали 26 афтершоков

Камчатка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LARISA DUKA

Камчатка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LARISA DUKA

По данным краевого управления МЧС России, за последние 24 часа на Камчатке произошло 26 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,5. Десять из этих подземных толчков ощущались в населённых пунктах с силой 2-3 балла.

В настоящее время во временных пунктах размещения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске находятся 19 человек, включая пятерых детей. С пострадавшими работают психологи, оказывая необходимую помощь.

Сейсмическая активность продолжает отслеживаться сетью специализированных станций.

Гиду назначили 4,5 года колонии за гибель девяти туристов на Ключевской сопке
Гиду назначили 4,5 года колонии за гибель девяти туристов на Ключевской сопке

Ранее Life.ru писал, что вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 километров. Пепловое облако движется в северо-восточном направлении в сторону Берингова моря.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Землетрясение на Камчатке
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar