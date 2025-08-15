Десять афтершоков ощутили жители Камчатки за последние сутки
На Камчатке за сутки зафиксировали 26 афтершоков
Камчатка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LARISA DUKA
По данным краевого управления МЧС России, за последние 24 часа на Камчатке произошло 26 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,5. Десять из этих подземных толчков ощущались в населённых пунктах с силой 2-3 балла.
В настоящее время во временных пунктах размещения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске находятся 19 человек, включая пятерых детей. С пострадавшими работают психологи, оказывая необходимую помощь.
Сейсмическая активность продолжает отслеживаться сетью специализированных станций.
Ранее Life.ru писал, что вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 километров. Пепловое облако движется в северо-восточном направлении в сторону Берингова моря.