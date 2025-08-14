Гиду назначили 4,5 года колонии за гибель девяти туристов на Ключевской сопке

На Камчатке вынесли приговор по уголовному делу о смертельном восхождении на вулкан Ключевская сопка. Усть-Камчатский районный суд признал гида Ивана Алабугина виновным по части 3 статьи 238 УК — оказание небезопасных услуг, повлекшее смерть.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, он получил 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запретили работать с туристами в течение трёх лет. Сам подсудимый вину не признал.