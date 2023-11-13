Директор турфирмы получил четыре года за гибель туристов на Ключевском вулкане

Директор новосибирской туристической фирмы "Экстрим тайм", организовавший тур на вулкан Ключевская сопка на Камчатке в сентябре 2022 года, в котором погибло девять человек, получил четыре года колонии общего режима. Об этом сообщила краевая прокуратура.

Напомним, с 30 августа 2022 года группа туристов из семи регионов России в составе десяти человек и двух гидов начала восхождение на вулкан. Однако 3 сентября случилось несчастье: сначала сообщалось о четверых погибших путешественниках, которые сорвались в пропасть, затем число жертв выросло до девяти человек. Трёх выживших эвакуировали. Правоохранители задержали директора турфирмы, организовавшего этот тур на Камчатку.