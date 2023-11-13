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13 ноября, 03:51

Директор турфирмы получил четыре года за гибель туристов на Ключевском вулкане

Директор новосибирской туристической фирмы "Экстрим тайм", организовавший тур на вулкан Ключевская сопка на Камчатке в сентябре 2022 года, в котором погибло девять человек, получил четыре года колонии общего режима. Об этом сообщила краевая прокуратура.

Суд также удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда. Пока приговор не вступил в законную силу.

Вынесение приговора организатору смертельного тура на Ключевской вулкан. Видео © t.me / Прокуратура Камчатского края

Камчатский вулкан Ключевской прекратил извержение

Камчатский вулкан Ключевской прекратил извержение

Напомним, с 30 августа 2022 года группа туристов из семи регионов России в составе десяти человек и двух гидов начала восхождение на вулкан. Однако 3 сентября случилось несчастье: сначала сообщалось о четверых погибших путешественниках, которые сорвались в пропасть, затем число жертв выросло до девяти человек. Трёх выживших эвакуировали. Правоохранители задержали директора турфирмы, организовавшего этот тур на Камчатку.

Обложка ©

VK / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Артур Лапсаков
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