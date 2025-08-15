Встреча Путина и Трампа
14 августа, 23:04

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 километров

Вулкан Ключевской. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

15 августа на Камчатке вулкан Ключевской произвёл новый пепловый выброс высоту на 8000 метров. По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, пепловое облако движется в северо-восточном направлении в сторону Берингова моря.

Специалисты предупреждают, что при изменении направления ветра пепел может достичь населённых пунктов Усть-Камчатского округа — поселков Усть-Камчатск и Ключи, а также села Крутоберегово. На данный момент пеплопады в этих населённых пунктах не зарегистрированы.

Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, что означает повышенную угрозу для авиации. МЧС рекомендует жителям близлежащих районов соблюдать меры предосторожности: плотно закрывать окна и двери, без необходимости не выходить на улицу, а в случае необходимости использовать средства защиты органов дыхания.

14 августа вулкан Ключевской тоже тревожил жителей Камчатки. Из исполина зафиксировали пепловый выброс на высоту до 6000 метров. Шлейф пепла распространился в восточном-юго-восточном направлении.

