Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил ещё один столб пепла на шесть км

На Камчатке продолжается эксплозивно-эффузивное извержение вулкана Ключевской. По данным краевого МЧС на 14 августа, из исполина зафиксировали ещё один пепловый выброс на высоту до 6000 метров. Шлейф пепла распространился в восточном-юго-восточном направлении в сторону Тихого океана.

Как сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, основная часть извержения уже прекратилась, однако вулкан ещё «курит». Шлейф пепла протянулся на 15 километров. Вблизи действует оранжевый уровень авиационной опасности. На пути распространения пепла населённых пунктов нет.