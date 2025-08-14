Встреча Путина и Трампа
14 августа, 02:33

Камчатский вулкан Крашенинникова выбросил пепел на высоту три километра

Вулкан Крашенинникова на Камчатке.

На Камчатке на вулкане Крашенинникова зафиксировали новый мощный выброс, отправивший столб пепла на высоту до трёх километров. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), пепловый шлейф растянулся на 170 километров к юго-востоку от вулкана.

Извержение носит эксплозивно-эффузивный характер — это означает, что одновременно происходят и взрывные выбросы пепла, и излияние лавового потока. Лава уже вырвалась из Северного кратера и устремилась по северо-западному склону, угрожая изменить ландшафт местности.

Напомним, впервые за всю историю наблюдений за вулканической активностью на Камчатке было запечатлено извержение вулкана Крашенинникова на видео. Последний раз этот вулкан проявлял свою активность в 1463–1464 годах, что делает данное событие уникальным, ведь прошло более пяти столетий с момента его последнего пробуждения.

Артём Гапоненко
