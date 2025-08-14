Камчатский вулкан Крашенинникова выбросил пепел на высоту три километра

На Камчатке на вулкане Крашенинникова зафиксировали новый мощный выброс, отправивший столб пепла на высоту до трёх километров. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), пепловый шлейф растянулся на 170 километров к юго-востоку от вулкана.

Извержение носит эксплозивно-эффузивный характер — это означает, что одновременно происходят и взрывные выбросы пепла, и излияние лавового потока. Лава уже вырвалась из Северного кратера и устремилась по северо-западному склону, угрожая изменить ландшафт местности.