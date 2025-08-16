Пробы воздуха и воды на Камчатке не выявили загрязнений после пеплопада

Анализ окружающей среды в Усть-Камчатском муниципальном округе показал отсутствие опасных уровней загрязнения после недавней активности вулкана Ключевской. Об этом сообщил глава округа Олег Бондаренко в своём телеграм-канале.

«По результатам исследований Роспотребнадзором по Камчатскому краю сегодняшних, от 16 августа 2025 года проб, в атмосферном воздухе, воде и почве не установлено превышений концентраций загрязняющих веществ», — написал Бондаренко.

Незначительное выпадение свежего пепла было зафиксировано утром 16 августа в поселке Ключи после выброса из кратера вулкана Ключевской. При этом продолжаются работы по ликвидации последствий более интенсивного пеплопада, произошедшего на прошлой неделе. Несмотря на благоприятные экологические показатели, местные власти продолжают рекомендовать избегать длительного пребывания на открытом пространстве при сильных порывах ветра, способствующих распространению вулканической пыли.

Бондаренко подчеркнул особую важность соблюдения мер предосторожности родителями детей: активные уличные занятия в условиях повышенной концентрации пепла потенциально опасны для детского организма. По-прежнему действует повышенный уровень готовности служб спасения и коммунальных предприятий, обеспечивающих безопасность жителей района. Вулкану Ключевской присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, и на территории округа сохраняется режим «Повышенная готовность».