На Камчатке зафиксировали 50 подземных толчков за сутки

На Камчатке продолжается повышенная сейсмическая и вулканическая активность. По данным Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, за последние сутки в регионе зарегистрировали 50 подземных толчков магнитудой от 3,5 до 6,5 баллов. Один из этих толчков силой от 3 до 5 баллов ощущался в населённых пунктах.

В связи с угрозой размыва участка автодороги Мильково-Усть-Камчатск (с 153 по 187 километр) из-за вулканической активности, спасатели усилили мониторинг этой территории. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают работать пункты временного размещения, где сейчас находятся 17 человек, включая пятерых детей. С пострадавшими работают психологи МЧС.

Особую тревогу у специалистов вызывает активность Ключевского вулкана, который за прошедшие сутки трижды выбросил пепел на высоту до 6,5 километров. В МЧС предупредили о возможности пароксизмального извержения этого вулкана с пепловыми выбросами до 12 километров.