Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 километра

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил новый столб пепла. Об этом сообщил Камчатский центр реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«В 11:40 по камчатскому времени [2:40 мчс] эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 6,5 километров над уровнем моря», — указано в сообщении.

Мониторинг показал, что шлейф вулканического пепла протянулся на 190 километров в северо-восточном направлении от кратера. Из-за этого в районе объявили оранжевый код авиационной опасности. Как сообщили в пресс-службе камчатского управления МЧС, в настоящее время пеплопадов не зарегистрировали.