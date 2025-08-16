Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 километра
Вулкан Ключевской. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил новый столб пепла. Об этом сообщил Камчатский центр реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«В 11:40 по камчатскому времени [2:40 мчс] эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 6,5 километров над уровнем моря», — указано в сообщении.
Мониторинг показал, что шлейф вулканического пепла протянулся на 190 километров в северо-восточном направлении от кратера. Из-за этого в районе объявили оранжевый код авиационной опасности. Как сообщили в пресс-службе камчатского управления МЧС, в настоящее время пеплопадов не зарегистрировали.
Ранее выброс пепла вулкана регистрировали 15 августа в ночное время. Тогда высота столба достигла 8 километров. В населённых пунктах пеплопады на тот момент не фиксировали.