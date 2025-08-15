Трёх медведей заметили у палаточного лагеря близ вулкана Горелый на Камчатке

Три бурых медведя появились рядом с палаточным лагерем у вулкана Горелый на Камчатке. Природоохранные службы предупреждают об опасности туристов, сообщили в сети природных парков «Вулканы Камчатки».

«На парковке у вулкана Горелый были замечены три медведя. По словам очевидцев, животные направились к палаточному лагерю, привлечённые запахами ухи, оставленной туристами», — уточнили в Telegram-канале организации.

Следы медведей на стоянке. Фото © Telegram / Вулканы Камчатки

Инспекторы также нашли медвежьи следы в районе Сухой речки. Туристам напоминают о мерах безопасности. Необходимо всегда иметь при себе средства отпугивания хищников. Продукты следует хранить в недоступных для животных местах. Пищевые отходы и мусор не должны оставаться на стоянках.

Специалисты предупреждают, что неправильное поведение туристов может вызвать опасные конфликты с дикими животными.