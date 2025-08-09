Крохотный шпиц напал на бурого медведя и стал звездой соцсетей
В Канаде маленький шпиц прогнал медведя, забравшегося в частный дом. Обложка © TikTok / Kayla Kleine
В канадском Ванкувере померанский шпиц по кличке Скаут стал местной знаменитостью после того, как прогнал бурого медведя, забравшегося в дом. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения: хищник спокойно вошёл через открытую дверь, осмотрелся в гостиной, но был атакован крошечным, но яростным псом. Испуганный медведь моментально ретировался.
В Канаде маленький шпиц прогнал медведя, забравшегося в частный дом. Видео © TikTok / Kayla Kleine
Хозяйка собаки, Кайла Кляйн, рассказала телеканалу Fox Weather, что этот медведь — частый «гость» их дома, но в этот раз он съел завтрак питомца, что, видимо, и спровоцировало бурную реакцию шпица.
