Крохотный шпиц напал на бурого медведя и стал звездой соцсетей

В канадском Ванкувере померанский шпиц по кличке Скаут стал местной знаменитостью после того, как прогнал бурого медведя, забравшегося в дом. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения: хищник спокойно вошёл через открытую дверь, осмотрелся в гостиной, но был атакован крошечным, но яростным псом. Испуганный медведь моментально ретировался.

В Канаде маленький шпиц прогнал медведя, забравшегося в частный дом. Видео © TikTok / Kayla Kleine

Хозяйка собаки, Кайла Кляйн, рассказала телеканалу Fox Weather, что этот медведь — частый «гость» их дома, но в этот раз он съел завтрак питомца, что, видимо, и спровоцировало бурную реакцию шпица.