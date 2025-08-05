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5 августа, 11:04

Сахалинский медведь выучил ПДД и показал людям, как правильно переходить дорогу

Amur Mash: Медведь на Курилах дождался остановки машин и перешёл дорогу по зебре

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Самый образцовый пешеход нашёлся среди дикой природы на Курилах, на острове Итуруп. Там обитает бурый медведь, который, кажется, за годы жизни вблизи трасс освоил ПДД на 5 плюсом. Как пишет Amur Mash, косолапый терпеливо ждал на автобусной остановке, пока можно будет безопасно перейти дорогу, а после строго по «зебре» перебежал на другую сторону.

Мишка перешёл дорогу по всем правилам ПДД. Видео © Telegram / Amur Mash

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Ранее сообщалось, что на Тучковом мосту в Петербурге движение застопорилось из-за утиного семейства. Мама-утка и её крошечные дети отважно, но несколько не по правилам ПДД, решили перейти оживлённую дорогу, не учтя скорости мегаполиса. К счастью, на выручку этим пернатым пришли добрые молодые люди, которые помогли безопасно миновать препятствие и продолжить свой утиный путь.

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Ольга Сливченко
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