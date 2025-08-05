Сахалинский медведь выучил ПДД и показал людям, как правильно переходить дорогу

Самый образцовый пешеход нашёлся среди дикой природы на Курилах, на острове Итуруп. Там обитает бурый медведь, который, кажется, за годы жизни вблизи трасс освоил ПДД на 5 плюсом. Как пишет Amur Mash, косолапый терпеливо ждал на автобусной остановке, пока можно будет безопасно перейти дорогу, а после строго по «зебре» перебежал на другую сторону.