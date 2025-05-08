Милота дня: В Петербурге пешеходы помогли маме-утке с утятами перейти мост

На Тучковом мосту в Санкт-Петербурге внезапно встало движение. Причина — не авария и не светофор, а вышедшие на дорогу утята. Малыши под предводительством мамы-утки переходили мост, но не учли быстрого движения машин. Помочь справиться с проблемой бедолагам помогли проходящие мимо парни. Добрым видео поделился телеграм-канал «Mash на Мойке».

В Петербурге спасли утят на дороге. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»

«Утка бы его клевать не начала. <...> Настоящие герои, знайте героев в лицо! Это Питер!» — радовалась за спасение утят одна из пассажирок машины.