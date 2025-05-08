Милота дня: В Петербурге пешеходы помогли маме-утке с утятами перейти мост
«Mash на Мойке»: На Тучковом мосту петербуржцы спасли уток, вышедших на дорогу
На Тучковом мосту в Санкт-Петербурге внезапно встало движение. Причина — не авария и не светофор, а вышедшие на дорогу утята. Малыши под предводительством мамы-утки переходили мост, но не учли быстрого движения машин. Помочь справиться с проблемой бедолагам помогли проходящие мимо парни. Добрым видео поделился телеграм-канал «Mash на Мойке».
В Петербурге спасли утят на дороге. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»
«Утка бы его клевать не начала. <...> Настоящие герои, знайте героев в лицо! Это Питер!» — радовалась за спасение утят одна из пассажирок машины.
Ранее в Москве остановили попытку кражи знаменитых бутовских козлов. Двоих козлят выгуливали на улицах Южного Бутова и их заметила проходящая мимо женщина. Она схватила одного козлят и хотела их похитить, но в дело вмешался хозяин и прохожие.
Telegram / «Mash на Мойке»