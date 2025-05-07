В Сети восторгаются танцем моржа Миши из Приморья под «Смуглянку»
Морж Миша из приморского океанариума исполнил танец под песню «Смуглянка»
Во Владивостоке известный практически по всей России морж Миша из приморского океанариума в честь годовщины Великой Победы подготовил особенный номер для зрителей. Ластоногий исполнил танец под известную и любимую многими песню «Смуглянка».
Номер моржа Миши разлетелся по Сети. Видео © VK / Игорь Останин
Номер привёл в восторг многих зрителей. Овации и крики «браво» не стихали. А видео выступления под песню военных лет быстро разлетелось по соцсетям.
Ранее стало известно, что застрявшие в аэропорту Домодедово музыканты Кремлёвского духового оркестра устроили репетицию на глазах уставших пассажиров. Коллектив исполнил много известных композиций, в том числе и песенку на злобу дня — «Первым делом — самолёты», которая особенно иронично звучала на фоне известий об отмене и задержке рейсов.
Life.ru / Kandinsky 3.1