В Сети восторгаются танцем моржа Миши из Приморья под «Смуглянку»

Во Владивостоке известный практически по всей России морж Миша из приморского океанариума в честь годовщины Великой Победы подготовил особенный номер для зрителей. Ластоногий исполнил танец под известную и любимую многими песню «Смуглянка».

Номер моржа Миши разлетелся по Сети. Видео © VK / Игорь Останин

Номер привёл в восторг многих зрителей. Овации и крики «браво» не стихали. А видео выступления под песню военных лет быстро разлетелось по соцсетям.