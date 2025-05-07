Концерт «Хора Турецкого» и арт-группы Soprano в зале Генеральной Ассамблеи ООН прошёл с аншлагом, несмотря на попытки сорвать выступление. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинцы и европейцы распространяли среди делегатов ноту с призывом бойкотировать мероприятие.

Однако, как отметил дипломат, эта попытка провалилась — зал был заполнен до отказа. Полянский поблагодарил коллективы за выступление и подчеркнул, что подобные мероприятия укрепляют культурные связи.

«Огромное спасибо Михаилу Борисовичу Турецкому и его коллективу, а также женской группе Soprano, за замечательный концерт и прекрасно подобные песни», — написал он в Telegram.