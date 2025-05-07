День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 21:53

Украинцы пытались сорвать концерт «Хора Турецкого» в ООН

Концерт «Хора Турецкого» в ООН. Обложка © Telegram / Хор Турецкого

Концерт «Хора Турецкого» в ООН. Обложка © Telegram / Хор Турецкого

Концерт «Хора Турецкого» и арт-группы Soprano в зале Генеральной Ассамблеи ООН прошёл с аншлагом, несмотря на попытки сорвать выступление. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинцы и европейцы распространяли среди делегатов ноту с призывом бойкотировать мероприятие.

Однако, как отметил дипломат, эта попытка провалилась — зал был заполнен до отказа. Полянский поблагодарил коллективы за выступление и подчеркнул, что подобные мероприятия укрепляют культурные связи.

«Огромное спасибо Михаилу Борисовичу Турецкому и его коллективу, а также женской группе Soprano, за замечательный концерт и прекрасно подобные песни»,написал он в Telegram.

«Хор Турецкого» дал благотворительный концерт в Курске с песнями Победы
«Хор Турецкого» дал благотворительный концерт в Курске с песнями Победы

Концерт, состоявшийся 6 мая в Нью-Йорке, собрал сотни зрителей, которые вместе с артистами исполнили военные песни, включая легендарный хит «День Победы». Также на сцене прозвучали песни «Катюша», «Тёмная ночь», «Синий платочек», «Журавли», «Смуглянка» и другие.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • Дмитрий Полянский
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar