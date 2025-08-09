Ласковая Хатька уже неделю ждёт хозяина, который бросил её на парковке в Москве

Жительница московского района Жулебино познакомилась с собакой Хатькой, которая уже неделю живёт на парковке и ждёт хозяина. Как пишет Mash, тот высадил её из машины и уехал.

Собака Хатька неделю ждёт ушедшего хозяина на парковке Москвы. Видео © Telegram / Mash

Собака ласковая, ухоженная, даёт лапу и с надеждой смотрит на каждого прохожего, рассказала автор видео. Хатька практически не отходит с места даже ночью и в дождь, лишь ненадолго отлучаясь за едой. Местные жители опасаются за её жизнь с наступлением холодов и пытаются найти собаке новый дом.

Некоторые надеются, что хозяин одумается и вернётся за преданной питомицей. Собака выглядит здоровой и воспитанной, что свидетельствует о том, что до предательства она жила в семье. Волонтёры просят откликнуться тех, кто готов приютить животное или помочь в поисках прежних владельцев.