Башкирский Хатико уже три недели лежит на пепелище и ждёт погибшего хозяина

В Уфимском районе Башкортостана верный пёс ждёт своего хозяина, который погиб в пожаре. Собака уже три недели лежит около пепелища и продолжает охранять сгоревший дом. Кадрами поделилась пресс-служба МЧС России по региону.

Пёс ждёт своего хозяина, который погиб в пожаре. Видео © VK/ МЧС Башкортостан

«Местные жители замечают:собака настороженно встречает чужих, рычит на незнакомцев, будто по-прежнему исполняет свой долг», — рассказали в пресс-службе.

Пожар, который унёс жизнь хозяина собаки, произошёл в СНТ «Надежда» 24 марта. Несмотря на усилия пожарных, спасти дом не удалось. Под завалами спасатели обнаружили тело 62-летнего мужчины. В МЧС призвали соблюдать правила пожарной безопасности и беречь себя ради своих питомцев.