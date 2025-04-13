Башкирский Хатико уже три недели лежит на пепелище и ждёт погибшего хозяина
В Башкортостане собака ждёт своего хозяина, который погиб в пожаре
В Уфимском районе Башкортостана верный пёс ждёт своего хозяина, который погиб в пожаре. Собака уже три недели лежит около пепелища и продолжает охранять сгоревший дом. Кадрами поделилась пресс-служба МЧС России по региону.
Пёс ждёт своего хозяина, который погиб в пожаре. Видео © VK/ МЧС Башкортостан
«Местные жители замечают:собака настороженно встречает чужих, рычит на незнакомцев, будто по-прежнему исполняет свой долг», — рассказали в пресс-службе.
Пожар, который унёс жизнь хозяина собаки, произошёл в СНТ «Надежда» 24 марта. Несмотря на усилия пожарных, спасти дом не удалось. Под завалами спасатели обнаружили тело 62-летнего мужчины. В МЧС призвали соблюдать правила пожарной безопасности и беречь себя ради своих питомцев.
Ранее Life.ru делился душераздирающими кадрами из Курской области, где собака охраняла тела своих умерших хозяев. Её нашёл один из бойцов ВС России в разрушенном доме.
VK/ МЧС Башкортостан