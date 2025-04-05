Умер дагестанский кот Хатико, семь лет живший на могиле хозяина

Кот из Махачкалы, известный своей верностью хозяину даже после смерти человека, умер в Санкт-Петербурге. После семи лет жизни на могиле рыжего пушистика забрали и отправили на лечение и передержку в культурную столицу. О кончине хвостатого сообщили волонтёры.

Четвероногому уже стали подыскивать новый дом, но обрести вторую семью кот так и не успел. Несмотря на хорошие анализы и положительную динамику, уличное прошлое оказалось слишком губительным для здоровья хвостатого. Прах дагестанского Хатико планируют вернуть в Дагестан, чтобы преданного котейку похоронили рядом с могилой любимого хозяина.