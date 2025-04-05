Умер дагестанский кот Хатико, семь лет живший на могиле хозяина
Кот из Дагестана семь лет жил на могиле хозяина. Фото © VK / Дмитрий Корелов
Кот из Махачкалы, известный своей верностью хозяину даже после смерти человека, умер в Санкт-Петербурге. После семи лет жизни на могиле рыжего пушистика забрали и отправили на лечение и передержку в культурную столицу. О кончине хвостатого сообщили волонтёры.
Четвероногому уже стали подыскивать новый дом, но обрести вторую семью кот так и не успел. Несмотря на хорошие анализы и положительную динамику, уличное прошлое оказалось слишком губительным для здоровья хвостатого. Прах дагестанского Хатико планируют вернуть в Дагестан, чтобы преданного котейку похоронили рядом с могилой любимого хозяина.
Ранее сообщалось, что семь долгих лет кот из Махачкалы не покидал могилу своего хозяина. Питомец не уходил с погоста даже в зимнюю стужу, из-за чего у рыжика начались серьёзные проблемы со здоровьем. Волонтёры забрали пушистого с могилы хозяина и оправили на лечение в Петербург.