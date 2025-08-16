У берегов Камчатки произошло новое землетрясение
Камчатский край сотрясло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
«Землетрясение произошло в 327 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр находился на глубине 56,7 км», — говорится в сообщении.
Напомним, что землетрясение магнитудой 8,7 (по некоторым данным — 8,8) было зарегистрировано на Камчатке 30 июля. Одним из наиболее заметных последствий стало смещение Камчатского полуострова на два метра. По данным специалистов, сейсмическое событие стало самым мощным за последние 70 лет. Последствие была зафиксирована серия мощных афтершоков. До этого землетрясение магнитудой 5,2 произошло в ночь на 15 августа.