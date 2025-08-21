Свирепая мегапиранья с зубами акулы и весом 34 килограмма попала в сети рыбака, но ненадолго

Во время экспедиции по бурным водам реки Конго 48-летний британец Гэри Ньюман выловил редчайшую тигровую рыбу-голиафа весом в 34 килограмма. Используя в качестве приманки рыбу-бульдога, он сумел привлечь внимание этого грозного хищника, известного своими устрашающими 32 зубами, столь же острыми, как у акулы.

«Рыба сорвалась очень быстро, как это обычно делают голиафы, и по весу я сразу понял, что это крупный экземпляр», — рассказал рыболов после пятиминутной борьбы с добычей.

Тигровая рыба-голиаф, или мбенгу, как её именуют местные жители, славится своей свирепостью и считается в Африке аналогом пираньи. Даже мелкие крокодилы предпочитают не связываться с этими психами. После фотосессии с трофеем Ньюман отпустил мегапиранью обратно в реку, подчеркнув, что, несмотря на свой устрашающий вид, этот они находятся под угрозой исчезновения.