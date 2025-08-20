В Бурятии рыбак выпал из моторной лодки и отправил собаку плыть по озеру с полным баком
Инцидент произошёл на Гусином озере в Бурятии во время рыбалки. Один из мужчин резко повернул на моторной лодке, выпал из неё и отправил собаку породы ши-тцу одну с заправленным баком. Об этом пишет Mash.
Компания привезла питомца в водостойкой обуви и оставила в лодке. Один из парней решил покататься, однако неудачно завернул и выпал в воду. Катер уплыл вместе с собакой. Компания ведёт поиски животного уже вторые сутки. По данным республиканского управления МВД, всё произошло неподалёку от села Бараты в Селенгинском районе.
Уплывшая на лодке собака. Фото © Telegram / Mash
Ранее сообщалось, что спасатели Эльбрусского высокогорного отряда МЧС России оказали помощь семье с пострадавшей девочкой и собакой в горах Кабардино-Балкарии. На маршруте к озеру Сылтранкёль 13-летняя туристка пострадала от теплового удара, а их собака по кличке Улий травмировала лапы из-за каменистой местности.
