Скулила и была вся в крови: Московский грумер случайно отрезал собаке кусочек уха
SHOT: В Москве грумер отрезал ухо болонке и отдал её хозяйке всю в крови
Грумер случайно отстриг ухо мальтийской болонке в Москве. Обложка © Telegram / SHOT
В Москве владелица мальтийской болонки по кличке Фиби обратилась в салон «Собака-барабака» для стрижки, но после четырёх часов ожидания получила собаку с травмой — у неё отсутствовала часть уха. Об этом сообщил SHOT.
Грумер случайно отстриг ухо мальтийской болонке в Москве. Фото © Telegram / SHOT
Собачница отдала питомца в салон за 3,5 тысячи рублей, но когда спустя несколько часов ей вернули Фиби, собака громко скулила и была вся в крови. По словам грумера, во время процедуры был случайный прокол сосуда, и для остановки крови он использовал глину.
Денег с клиентки за нанесённый ущерб не взяли. Лишь дома женщина заметила, что у уха отсутствует часть. Владелица собирается привлечь салон к ответственности. В «Собака-барабака» отказались от комментариев.
