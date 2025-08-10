Встреча Путина и Трампа
10 августа, 12:41

Скулила и была вся в крови: Московский грумер случайно отрезал собаке кусочек уха

SHOT: В Москве грумер отрезал ухо болонке и отдал её хозяйке всю в крови

Грумер случайно отстриг ухо мальтийской болонке в Москве. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве владелица мальтийской болонки по кличке Фиби обратилась в салон «Собака-барабака» для стрижки, но после четырёх часов ожидания получила собаку с травмой — у неё отсутствовала часть уха. Об этом сообщил SHOT.

Грумер случайно отстриг ухо мальтийской болонке в Москве. Фото © Telegram / SHOT

Собачница отдала питомца в салон за 3,5 тысячи рублей, но когда спустя несколько часов ей вернули Фиби, собака громко скулила и была вся в крови. По словам грумера, во время процедуры был случайный прокол сосуда, и для остановки крови он использовал глину.

Денег с клиентки за нанесённый ущерб не взяли. Лишь дома женщина заметила, что у уха отсутствует часть. Владелица собирается привлечь салон к ответственности. В «Собака-барабака» отказались от комментариев.

На Кавказе живодёр с влиятельными связями проломил псу голову на глазах у детей

Ранее в Москве волонтёры спасли истощённого годовалого кота Джека, который оказался на грани жизни после жестокого обращения новой хозяйки. По словам волонтёра Ирины, при возрасте в один год кот весил всего полтора килограмма, не мог стоять, ходил под себя и питался исключительно со шприца.

