На Кавказе живодёр с влиятельными связями проломил псу голову на глазах у детей

В Центральном парке Владикавказа мужчина с молотком пытался жестоко расправиться с собакой прямо перед изумлёнными детьми и их родителями. К счастью, животное выжило и сейчас проходит курс лечения, а неадекват задержан. Об этом сообщила у себя в телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Местные жители вспоминают, что этот человек уже попадал в поле зрения правоохранителей. По их словам, он ранее оставлял в детской зоне парка тела убитых и изуродованных животных. Однако как утверждают свидетели, подозреваемый неоднократно выходил на свободу благодаря покровительству близкого родственника, занимающего высокий пост.

«Направим все письма в правоохранительные органы. Хотя судя по контенту, который я не буду публиковать целиком, тут скорее длительное медицинское лечение необходимо», — заключила Мизулина.