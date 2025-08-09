Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 августа, 18:05

На Кавказе живодёр с влиятельными связями проломил псу голову на глазах у детей

Мизулина: Во Владикавказе живодёр избил собаку молотком перед детьми в парке

Живодёр из Владикавказа. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Живодёр из Владикавказа. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

В Центральном парке Владикавказа мужчина с молотком пытался жестоко расправиться с собакой прямо перед изумлёнными детьми и их родителями. К счастью, животное выжило и сейчас проходит курс лечения, а неадекват задержан. Об этом сообщила у себя в телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Местные жители вспоминают, что этот человек уже попадал в поле зрения правоохранителей. По их словам, он ранее оставлял в детской зоне парка тела убитых и изуродованных животных. Однако как утверждают свидетели, подозреваемый неоднократно выходил на свободу благодаря покровительству близкого родственника, занимающего высокий пост.

«Направим все письма в правоохранительные органы. Хотя судя по контенту, который я не буду публиковать целиком, тут скорее длительное медицинское лечение необходимо», заключила Мизулина.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Москве местные жители нашли на остановке умирающего избитого пса с черепно-мозговой травмой. Ветеринары были уверены, что такое с несчастной собакой мог сотворить только человек. Теперь в столице разыскивают виновного.

