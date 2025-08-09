Домашняя басенджи решила защитить любимую хозяйку и искусала её двухлетнюю сестру
SHOT: В Мурманске собака породы басенджи прокусила двухлетней девочке руку
В Мурманске собака породы басенджи напала на двухлетнюю девочку, малышке потребовалась экстренная операция. По информации Telegram-канала SHOT, африканская нелающая собака по кличке Эля несколько лет жила в семье и хорошо относилась к старшей дочери. Однако после рождения второй девочки поведение питомца изменилось.
В Мурманске собака породы басенджи напала на двухлетнюю девочку. Видео © SHOT
Когда в семье появился второй ребёнок, животное стало защищать старшую сестру, проявляя агрессию по отношению к младшей. Недавно девочка попыталась угостить собаку лакомством, но пёс воспринял это как попытку его схватить и укусил ребёнка за руку.
Мать отвезла дочь в больницу, где ей перевязали рану, но не назначили антибиотики. В результате раны загноились, и началось воспаление лимфатической системы. Кроме того, произошло отмирание тканей в области укуса. На следующий день девочку госпитализировали и прооперировали. В настоящее время малышка проходит лечение дома. Собаку отдали на передержку и ищут ей нового хозяина.
Ранее Life.ru рассказал, что в Ленобласти американская акита неожиданно набросилась на мальчика и вцепилась ему в лицо. Помочь малышу смог сосед. Ребёнка с серьёзными открытыми ранами доставили в больницу, там ему провели экстренную операцию.
Обложка © SHOT