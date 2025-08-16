Спасатели помогли собачке с ранеными лапками спуститься с горы
Спасатели эвакуировали девочку и собаку с горного маршрута в Кабардино-Балкарии
Обложка © Telegram/ МЧС Кабардино-Балкарии
Спасатели Эльбрусского отряда МЧС помогли семье с пострадавшей девочкой и собакой в горах Кабардино-Балкарии. На туристическом маршруте 13-летняя путешественница получила тепловой удар, а собака по кличке Улий повредил лапы из-за каменистого рельефа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кабардино-Балкарии.
Спасатели помогли 13-летней девочке и собаке спуститься с горы. Видео © Telegram/ МЧС Кабардино-Балкарии
Происшествие произошло на пути к озеру Сылтранкёль. Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России спустили пострадавших вместе с семьей в поселок Верхний Баксан. Туристы поблагодарили специалистов и отказались от дополнительной помощи. Случай произошел 7 августа высоко в горах.
