16 августа, 12:49

Спасатели помогли собачке с ранеными лапками спуститься с горы

Спасатели эвакуировали девочку и собаку с горного маршрута в Кабардино-Балкарии

Обложка © Telegram/ МЧС Кабардино-Балкарии

Спасатели Эльбрусского отряда МЧС помогли семье с пострадавшей девочкой и собакой в горах Кабардино-Балкарии. На туристическом маршруте 13-летняя путешественница получила тепловой удар, а собака по кличке Улий повредил лапы из-за каменистого рельефа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кабардино-Балкарии.

Спасатели помогли 13-летней девочке и собаке спуститься с горы. Видео © Telegram/ МЧС Кабардино-Балкарии

Происшествие произошло на пути к озеру Сылтранкёль. Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России спустили пострадавших вместе с семьей в поселок Верхний Баксан. Туристы поблагодарили специалистов и отказались от дополнительной помощи. Случай произошел 7 августа высоко в горах.

Ранее Life.ru рассказывал о двух девушках, которых на сапбордах унесло в открытое море. Они вышли на воду любоваться закатом, когда внезапно ухудшились погодные условия. Поднялись волны, девушки потеряли весло, и течение начало уносить их от берега.

Полина Никифорова
