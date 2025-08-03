Туристы оказались отрезаны от берега из-за обвала моста в селе на Кубани
Спасателей направили в затопленный брод на Кубани, где находятся до 20 туристов
Обложка © Telegram / Сергей Белопольский
В урочище Горячего Ключа Кубани направлена группа спасателей для помощи порядка 20 туристам, застрявшим на территории. Информацию передаёт глава города Сергей Белопольский.
«Затопило первый брод на пути в урочище «Поднависла». Известно, что там находилась неорганизованная группа туристов в составе 15–20 человек. На место направлена группа спасателей МЧС, а также машина высокой проходимости местного Комитета по лесу. По информации, поступающей с места, туристам ничего не угрожает», — говорится в сообщении.
По его словам, в населённых пунктах округа работает система оповещения. Известно, что начинается подтопление придомовых территорий, спасатели оказывают помощь жителям. Также на затопленных территориях дежурят команды скорой помощи и пункты раздачи воды на трассе в районе Старого замка.
Напомним, что на некоторых участках Черноморского побережья Краснодарского края произошло обрушение моста через реку Шапсухо. Всё случилось в посёлке Лермонтово из-за сильных дождей. По словам главы Туапсинского района, за рекой без переправы остались 300 домов. Из-за сложной ситуации на дороге автобус, в котором находилось 25 человек, упал с моста в реку. Спасателям удалось спасти всех, кто находился в салоне.