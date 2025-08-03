Туристы оказались отрезаны от берега из-за обвала моста в селе на Кубани

В урочище Горячего Ключа Кубани направлена группа спасателей для помощи порядка 20 туристам, застрявшим на территории. Информацию передаёт глава города Сергей Белопольский.

«Затопило первый брод на пути в урочище «Поднависла». Известно, что там находилась неорганизованная группа туристов в составе 15–20 человек. На место направлена группа спасателей МЧС, а также машина высокой проходимости местного Комитета по лесу. По информации, поступающей с места, туристам ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

По его словам, в населённых пунктах округа работает система оповещения. Известно, что начинается подтопление придомовых территорий, спасатели оказывают помощь жителям. Также на затопленных территориях дежурят команды скорой помощи и пункты раздачи воды на трассе в районе Старого замка.