В Сочи двух девушек на сапбордах унесло в открытое море

В Сочи МЧС спасло двух девушек, унесённых на сапбордах в открытое море
В Сочи произошёл инцидент с двумя подростками, которых унесло в открытое море на сапбордах. 16- и 17-летние девушки вышли на воду любоваться закатом, когда внезапно ухудшились погодные условия. Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
Поднялись волны, девушки потеряли весло, и течение начало уносить их от берега, пояснили в спасательной службе.
Спасатели обнаружили подростков в 500 метрах от береговой линии и благополучно доставили их в порт, где передали родственникам. Обе девушки не пострадали, медицинская помощь им не потребовалась.
Ранее в Санкт-Петербурге течение унесло в Финский залив женщину с семилетней дочерью, катавшихся на сапборде. Их нашли в 1,3 км от берега. Мать с дочкой катались на сапбордах, но из-за сильного ветра и течения женщина не справилась с управлением, и их унесло от берега. Спасатели быстро отреагировали и пришли на помощь.