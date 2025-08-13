В Сочи двух девушек на сапбордах унесло в открытое море

В Сочи произошёл инцидент с двумя подростками, которых унесло в открытое море на сапбордах. 16- и 17-летние девушки вышли на воду любоваться закатом, когда внезапно ухудшились погодные условия. Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Поднялись волны, девушки потеряли весло, и течение начало уносить их от берега, пояснили в спасательной службе.

Спасатели обнаружили подростков в 500 метрах от береговой линии и благополучно доставили их в порт, где передали родственникам. Обе девушки не пострадали, медицинская помощь им не потребовалась.