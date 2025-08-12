Встреча Путина и Трампа
12 августа, 09:08

Рыбак поймал четырёх акул в 700 метрах от берега Сахалина

Сахалинский рыбак похвастался шокирующим уловом. Мужчине удалось выловить сразу четырёх акул вместо ожидаемой горбуши. Кадры с необычной рыбалки были размещены в Telegram-канале «Эхо Сахалина».

Четыре особи клюнули на приманку в Корсаковском районе, всего в 700 метрах от берега, близ села Охотское. Рыбак, застигнутый врасплох, теперь ломает голову над кулинарными шедеврами, которые создаст из своего улова.

Эксперты связывают беспрецедентное приближение морских хищников к острову с аномальной жарой в этом году.

Ранее сообщалось, что у побережья Сахалина появились белые акулы, хотя прежде эти воды не были их привычной средой обитания. О присутствии опасных хищников рассказали рыбаки, у которых заметно снизился улов.

