Рыбак поймал четырёх акул в 700 метрах от берега Сахалина

Сахалинский рыбак похвастался шокирующим уловом. Мужчине удалось выловить сразу четырёх акул вместо ожидаемой горбуши. Кадры с необычной рыбалки были размещены в Telegram-канале «Эхо Сахалина».

Кадры с экзотической рыбалки. Видео © Telegram / Эхо Сахалина

Четыре особи клюнули на приманку в Корсаковском районе, всего в 700 метрах от берега, близ села Охотское. Рыбак, застигнутый врасплох, теперь ломает голову над кулинарными шедеврами, которые создаст из своего улова.

Эксперты связывают беспрецедентное приближение морских хищников к острову с аномальной жарой в этом году.