10 августа, 18:28

Повезло остаться в живых: Рыбак улыбнулся в камеру после нападения тупорылой акулы

NYP: Американский ныряльщик улыбнулся в камеру после атаки акулы

В США рыбак улыбнулся в камеру после того, как акула едва не откусила ему ногу. Обложка © Х / All Things Emerald Coast

Американский рыбак Ченс Арманд опубликовал шокирующие кадры после нападения акулы во время подводной охоты у побережья Флориды. Как сообщает New York Post, инцидент произошёл в 32 километрах от берега в районе пролива Пенсакола.

Тупорылая акула атаковала мужчину, оставив серьёзную рваную рану на ноге. Несмотря на травму, Арманд сохранил присутствие духа и даже улыбнулся в камеру сразу после происшествия. Он признался, что не успел среагировать на нападение и инстинктивно подставил колено хищнику.

Спутники рыбака оперативно оказали первую помощь, используя подручные средства: футболку, резинку от гарпуна и нож для разделки рыбы превратили в импровизированный жгут. Медицинское обследование показало, что, несмотря на серьёзную рану, акула не задела сухожилия, кости и артерии.

В США рыбак улыбнулся в камеру после того, как акула едва не откусила ему ногу. Фото © Х / All Things Emerald Coast

В личном блоге Арманд написал, что этот случай стал для него напоминанием ценить каждый момент жизни. Он также пообещал в будущем всегда брать с собой профессиональный медицинский жгут. Хотя в районе пролива Пенсакола часто встречаются акулы, нападения на людей происходят редко.

Ранее сообщалось, что на Багамах акула напала на американского туриста, чуть было не лишив его ноги. Инцидент произошёл, когда мужчина катался на лодке с друзьями и свесил ногу в воду.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Животные
  • США
  • Происшествия
