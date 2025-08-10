Повезло остаться в живых: Рыбак улыбнулся в камеру после нападения тупорылой акулы
NYP: Американский ныряльщик улыбнулся в камеру после атаки акулы
В США рыбак улыбнулся в камеру после того, как акула едва не откусила ему ногу. Обложка © Х / All Things Emerald Coast
Американский рыбак Ченс Арманд опубликовал шокирующие кадры после нападения акулы во время подводной охоты у побережья Флориды. Как сообщает New York Post, инцидент произошёл в 32 километрах от берега в районе пролива Пенсакола.
Тупорылая акула атаковала мужчину, оставив серьёзную рваную рану на ноге. Несмотря на травму, Арманд сохранил присутствие духа и даже улыбнулся в камеру сразу после происшествия. Он признался, что не успел среагировать на нападение и инстинктивно подставил колено хищнику.
Спутники рыбака оперативно оказали первую помощь, используя подручные средства: футболку, резинку от гарпуна и нож для разделки рыбы превратили в импровизированный жгут. Медицинское обследование показало, что, несмотря на серьёзную рану, акула не задела сухожилия, кости и артерии.
В личном блоге Арманд написал, что этот случай стал для него напоминанием ценить каждый момент жизни. Он также пообещал в будущем всегда брать с собой профессиональный медицинский жгут. Хотя в районе пролива Пенсакола часто встречаются акулы, нападения на людей происходят редко.
