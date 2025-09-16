Нашествие акул в Египте: Россиян отговаривают от поездок на курорты

На популярных курортах Египта активизировались акулы: хищников можно заметить в акватории Хургады и в районе Макади, сообщает SHOT.

В Макади в срочном порядке уже запретили купаться на территориях порядка десяти гостиничных комплексов, включая фешенебельные Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach и Stella Makadi. Частичный запрет продолжает действовать и сейчас.

Акулы плавают возле берегов отелей в Египте. Видео © Telegram / SHOT

При этом многих россиян предупреждают о нашествии акул в Египте ещё на стадии покупки путёвки. Один из туристов рассказал телеграм-каналу, что при бронировании поездки на ноябрь сотрудники турагенства акцентировали внимание на сложившейся ситуации с морскими хищниками. Как уточняют специалисты, наибольшую угрозу представляют такие виды, как тигровая и тупорылая акула, известные своей агрессией по отношению к людям.