16 сентября, 07:41

Нашествие акул в Египте: Россиян отговаривают от поездок на курорты

На популярных курортах Египта активизировались акулы

Обложка © Шедеврум/Life.ru

На популярных курортах Египта активизировались акулы: хищников можно заметить в акватории Хургады и в районе Макади, сообщает SHOT.

В Макади в срочном порядке уже запретили купаться на территориях порядка десяти гостиничных комплексов, включая фешенебельные Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach и Stella Makadi. Частичный запрет продолжает действовать и сейчас.

Акулы плавают возле берегов отелей в Египте. Видео © Telegram / SHOT

При этом многих россиян предупреждают о нашествии акул в Египте ещё на стадии покупки путёвки. Один из туристов рассказал телеграм-каналу, что при бронировании поездки на ноябрь сотрудники турагенства акцентировали внимание на сложившейся ситуации с морскими хищниками. Как уточняют специалисты, наибольшую угрозу представляют такие виды, как тигровая и тупорылая акула, известные своей агрессией по отношению к людям.

Учёные переживают за акул: «Челюсти» станут историческим кино из-за парникового эффекта

Ранее Life.ru рассказывал, что акула разорвала сёрфингиста у берега в Австралии. Меркури Псиллакису было 57 лет. У него остались жена и дочь. Местные власти временно закрыли ближайшие пляжи в целях безопасности.

Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Египет
