Россияне рассказали о нашествии акул на Мальдивах
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LuckyStep
Вслед за Египтом акулы принялись пугать россиян на Мальдивах. Как рассказали LIfe.ru отдыхающие, хищников замечают у берегов роскошных островных курортов.
Россияне рассказали о нашествии акул на Мальдивах. Видео © Life.ru
На кадрах, снятых нашими соотечественниками, видно, что рыбины просачиваются вплотную к пляжам.
В частности, акулы замечены у острова Куромати. Как рассказали нам отдыхающие, купаться в океане запрещено с 18.00, но больше никаких особых мер, вроде противоакульих сеток, не предпринималось. Россияне в свою очередь говорят, зубастые соседи не мешают радоваться люксовому отдыху.
