17 сентября, 03:00

Россияне рассказали о нашествии акул на Мальдивах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LuckyStep

Вслед за Египтом акулы принялись пугать россиян на Мальдивах. Как рассказали LIfe.ru отдыхающие, хищников замечают у берегов роскошных островных курортов.

Россияне рассказали о нашествии акул на Мальдивах. Видео © Life.ru

На кадрах, снятых нашими соотечественниками, видно, что рыбины просачиваются вплотную к пляжам.

В частности, акулы замечены у острова Куромати. Как рассказали нам отдыхающие, купаться в океане запрещено с 18.00, но больше никаких особых мер, вроде противоакульих сеток, не предпринималось. Россияне в свою очередь говорят, зубастые соседи не мешают радоваться люксовому отдыху.

Учёные переживают за акул: «Челюсти» станут историческим кино из-за парникового эффекта
А ранее Life.ru рассказывал, что на популярных курортах Египта активизировались акулы: хищников можно заметить в акватории Хургады и в районе Макади. При этом многих россиян предупреждают о нашествии акул в Египте ещё на стадии покупки путёвки.

Александра Вишнякова
