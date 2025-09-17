Вслед за Египтом акулы принялись пугать россиян на Мальдивах. Как рассказали LIfe.ru отдыхающие, хищников замечают у берегов роскошных островных курортов.

Россияне рассказали о нашествии акул на Мальдивах. Видео © Life.ru

На кадрах, снятых нашими соотечественниками, видно, что рыбины просачиваются вплотную к пляжам.

В частности, акулы замечены у острова Куромати. Как рассказали нам отдыхающие, купаться в океане запрещено с 18.00, но больше никаких особых мер, вроде противоакульих сеток, не предпринималось. Россияне в свою очередь говорят, зубастые соседи не мешают радоваться люксовому отдыху.