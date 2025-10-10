Путин ответил на вопрос Life.ru о вчерашней встрече с Алиевым
Путин: У России с Азербайджаном не было кризиса в отношениях
Президент России Владимир Путин опроверг наличие кризиса в межгосударственных отношениях с Азербайджаном, охарактеризовав сложившуюся ситуацию как эмоциональный кризис. Такое заявление российский лидер сделал, отвечая на вопрос журналиста Life.ru Александра Юнашева.
«Я бы даже не говорил, что у нас был кризис межгосударственных отношений, иначе у нас бы не было роста торогово-экономических связей. Всё-таки рост продолжился. Какой же это кризис? Это скорее кризис эмоций. И понятно почему — мы столкнулись с очень тяжёлым трагическим событием, с гибелью самолёта, пассажиров» , — ответил Путин.
Напомним, что пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Баку в Грозный разбился 25 декабря 2024 года вблизи аэропорта Актау (Казахстан). В результате трагедии погибли 38 человек, включая семерых граждан России. Ещё 29 пассажиров смогли выжить. Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым выразил соболезнования семьям погибших.
