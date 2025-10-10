Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 09:50

Путин и Алиев обнялись после переговоров в Душанбе

Президент России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обнялись после переговоров в Душанбе. Это произошло на неформальной части встречи лидеров стран СНГ.

Путин и Алиев обнялись после переговоров в Душанбе. Видео © Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Вчера президенты России и Азербайджана общались более часа. Они, в частности, обсудили причины крушения самолёта AZAL. Как указал Путин, лайнер был задет, «скорее всего, обломками», а не поражающими боевыми элементами российских ракет ПВО. Это произошло в условиях массированных атак украинских дронов на Грозный и другие города Северного Кавказа. Алиев, в свою очередь, поблагодарил Путина за личный контроль расследования крушения самолёта.

Он также подчеркнул, что отношения Баку и Москвы в этом году развивались успешно.

Путин и Алиев обсудили задержания россиян в Баку
Путин и Алиев обсудили задержания россиян в Баку

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Ильхам Алиев
  • Азербайджан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar