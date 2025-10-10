Президент России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обнялись после переговоров в Душанбе. Это произошло на неформальной части встречи лидеров стран СНГ.

Путин и Алиев обнялись после переговоров в Душанбе. Видео © Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Вчера президенты России и Азербайджана общались более часа. Они, в частности, обсудили причины крушения самолёта AZAL. Как указал Путин, лайнер был задет, «скорее всего, обломками», а не поражающими боевыми элементами российских ракет ПВО. Это произошло в условиях массированных атак украинских дронов на Грозный и другие города Северного Кавказа. Алиев, в свою очередь, поблагодарил Путина за личный контроль расследования крушения самолёта.

Он также подчеркнул, что отношения Баку и Москвы в этом году развивались успешно.