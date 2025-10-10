Путин и Алиев обнялись после переговоров в Душанбе
Президент России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обнялись после переговоров в Душанбе. Это произошло на неформальной части встречи лидеров стран СНГ.
Путин и Алиев обнялись после переговоров в Душанбе. Видео © Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК
Вчера президенты России и Азербайджана общались более часа. Они, в частности, обсудили причины крушения самолёта AZAL. Как указал Путин, лайнер был задет, «скорее всего, обломками», а не поражающими боевыми элементами российских ракет ПВО. Это произошло в условиях массированных атак украинских дронов на Грозный и другие города Северного Кавказа. Алиев, в свою очередь, поблагодарил Путина за личный контроль расследования крушения самолёта.
Он также подчеркнул, что отношения Баку и Москвы в этом году развивались успешно.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Обложка © Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК