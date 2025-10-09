Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 12:22

«Вели» сразу три: Путин рассказал о дронах Украины в день крушения самолёта AZAL

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

В день крушения самолёта AZAL Россия отслеживала три беспилотника Украины, которые пересекли границу страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе.

«Мы «вели» сразу три таких беспилотника, которые пересекли границу Российской Федерации ночью в день трагедии», — сказал Путин.

Путин: РФ даст оценку действиям должностных лиц в связи с крушением самолёта AZAL
Путин: РФ даст оценку действиям должностных лиц в связи с крушением самолёта AZAL

Ранее Путин начал переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым с обсуждения крушения самолёта авиакомпании AZAL. Российский лидер ещё раз подчеркнул искренность ранее принесённых извинений и выразил соболезнования семьям погибших. Во время встречи с Алиевым президент России акцентировал внимание на том, что уже извинился перед азербайджанской стороной за трагедию.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • Азербайджан
  • Ильхам Алиев
  • Авиакатастрофа в Казахстане
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar