«Вели» сразу три: Путин рассказал о дронах Украины в день крушения самолёта AZAL
В день крушения самолёта AZAL Россия отслеживала три беспилотника Украины, которые пересекли границу страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе.
«Мы «вели» сразу три таких беспилотника, которые пересекли границу Российской Федерации ночью в день трагедии», — сказал Путин.
Ранее Путин начал переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым с обсуждения крушения самолёта авиакомпании AZAL. Российский лидер ещё раз подчеркнул искренность ранее принесённых извинений и выразил соболезнования семьям погибших. Во время встречи с Алиевым президент России акцентировал внимание на том, что уже извинился перед азербайджанской стороной за трагедию.
