«Вели» сразу три: Путин рассказал о дронах Украины в день крушения самолёта AZAL

В день крушения самолёта AZAL Россия отслеживала три беспилотника Украины, которые пересекли границу страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе.

«Мы «вели» сразу три таких беспилотника, которые пересекли границу Российской Федерации ночью в день трагедии», — сказал Путин.