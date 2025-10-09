Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

9 октября, 11:37

Путин предложил Алиеву обсудить авиакатастрофу с самолётом компании AZAL

Российский лидер Владимир Путин инициировал начало переговоров с азербайджанским коллекой Ильхамом Алиевым с обсуждения крушения самолёта азербайджанской авиакомпании AZAL.

Путин вновь подчеркнул искренность своих ранее принесённых извинений за то, что эта авиакатастрофа произошла в российском воздушном пространстве, и выразил глубочайшие соболезнования семьям всех, кто стал жертвой этой воздушной трагедии.

Песков выразил оптимистичный настрой России перед встречей Путина и Алиева
Напомним, 25 декабря 2024 года вблизи аэропорта Актау (Казахстан) разбился пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Баку в Грозный. В результате трагедии погибли 38 человек, включая семерых граждан России. Ещё 29 пассажиров смогли выжить. Власти Казахстана уже обнародовали предварительные данные расследования катастрофы.

Оксана Попова
