Путин предложил Алиеву обсудить авиакатастрофу с самолётом компании AZAL
Обложка © ТАСС / ЕРА / AZAMAT SARSENBAYEV
Российский лидер Владимир Путин инициировал начало переговоров с азербайджанским коллекой Ильхамом Алиевым с обсуждения крушения самолёта азербайджанской авиакомпании AZAL.
Путин вновь подчеркнул искренность своих ранее принесённых извинений за то, что эта авиакатастрофа произошла в российском воздушном пространстве, и выразил глубочайшие соболезнования семьям всех, кто стал жертвой этой воздушной трагедии.
Напомним, 25 декабря 2024 года вблизи аэропорта Актау (Казахстан) разбился пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Баку в Грозный. В результате трагедии погибли 38 человек, включая семерых граждан России. Ещё 29 пассажиров смогли выжить. Власти Казахстана уже обнародовали предварительные данные расследования катастрофы.
