9 октября, 06:13

Песков выразил оптимистичный настрой России перед встречей Путина и Алиева

Обложка © Life.ru

В рамках государственного визита российского лидера Владимира Путина в Таджикистан, где запланирована его личная встреча с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, Кремль демонстрирует уверенный и позитивный настрой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона подходит к предстоящим переговорам с выраженным оптимизмом.

В Таджикистане также состоится встреча Путина и Эмомали Рахмона. Видео © Кремль. Новости

По словам Пескова, у лидеров России и Азербайджана будет возможность детально проработать всю повестку, которая включает не только общие вопросы, но и специфику двусторонних отношений.

«Достигнута договоренность о том, что два президента сегодня встретятся. Посмотрим на результаты этой встречи. Мы в данном случае оптимисты. Рассчитываем, что президенты обсудят нынешнее состояние наших двусторонних отношений и проговорят те проблемные моменты, которые есть», — подчеркнул Песков.

Вместе с этим он добавил, что разговор Путина и Алиева 7 октября был позитивным и конструктивным.

Опубликована программа визита Путина в Таджикистан
Опубликована программа визита Путина в Таджикистан

В рамках поездки Путина в Таджикистан запланировано его участие в двух крупных многосторонних форумах: саммите формата «Центральная Азия — Россия» и заседании глав государств-участников СНГ. Встреча с журналистами будет организована по завершении президентом всей программы мероприятий. Напомним, визит Путина в Таджикистан начался с возложения венка к памятнику Исмоилу Сомони.

