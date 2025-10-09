Песков выразил оптимистичный настрой России перед встречей Путина и Алиева
В рамках государственного визита российского лидера Владимира Путина в Таджикистан, где запланирована его личная встреча с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, Кремль демонстрирует уверенный и позитивный настрой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона подходит к предстоящим переговорам с выраженным оптимизмом.
В Таджикистане также состоится встреча Путина и Эмомали Рахмона. Видео © Кремль. Новости
По словам Пескова, у лидеров России и Азербайджана будет возможность детально проработать всю повестку, которая включает не только общие вопросы, но и специфику двусторонних отношений.
«Достигнута договоренность о том, что два президента сегодня встретятся. Посмотрим на результаты этой встречи. Мы в данном случае оптимисты. Рассчитываем, что президенты обсудят нынешнее состояние наших двусторонних отношений и проговорят те проблемные моменты, которые есть», — подчеркнул Песков.
Вместе с этим он добавил, что разговор Путина и Алиева 7 октября был позитивным и конструктивным.
В рамках поездки Путина в Таджикистан запланировано его участие в двух крупных многосторонних форумах: саммите формата «Центральная Азия — Россия» и заседании глав государств-участников СНГ. Встреча с журналистами будет организована по завершении президентом всей программы мероприятий. Напомним, визит Путина в Таджикистан начался с возложения венка к памятнику Исмоилу Сомони.
