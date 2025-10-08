Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 октября, 16:54

Визит Путина в Таджикистан начался с возложения венка к памятнику Исмоилу Сомони

Визит президента РФ Владимира Путина в Таджикистан открылся церемонией возложения венка к монументу основателю первого таджикского государства Исмоилу Сомони. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Видео © Telegram / Кремль. Новости

Президент России прибыл на площадь Дусти в центре Душанбе, где расположен мемориальный комплекс «Национальное единство и возрождение Таджикистана». Монумент, открытый в сентябре 1999 года в честь 1100-летия государства Саманидов, представляет собой масштабный ансамбль. Его центральным элементом является тринадцатиметровая бронзовая скульптура Исмоила Сомони, который держит в руках скипетр. За статуей возвышается увенчанная короной сталактитовая арка высотой сорок три метра. В основании монумента расположен музей, где представлена модель мавзолея династии Саманидов, а по бокам от памятника установлены скульптуры бронзовых львов.

Путин прибыл в Таджикистан, его встретили цветами и красной дорожкой
Путин прибыл в Таджикистан, его встретили цветами и красной дорожкой

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин в ходе визита в Таджикистан пообщается с журналистами. Президент России Владимир Путин с рабочим визитом посетит Душанбе в период с 8 по 10 октября. В рамках поездки запланировано его участие в двух крупных многосторонних форумах: саммите формата «Центральная Азия — Россия» и заседании глав государств-участников СНГ. Встреча с журналистами будет организована по завершении президентом всей программы мероприятий.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Александра Мышляева
  • Новости
  • Таджикистан
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar